Fiscal Guerra: El control de identidad preventivo no ayuda a solucionar delitos

El fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, manifestó en Cooperativa sus reparos al proyecto que busca ampliar el control de identidad preventivo a menores de edad, asegurando que no hay pruebas de que ayude a disminuir los delitos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Guerra planteó que "yo siento que el control preventivo de identidad no es una herramienta que vaya a ayudar a solucionar estos delitos. Me parece que no es adecuado decir que esta cantidad de delitos ocurre porque no hay control preventivo de identidad".

"Significa en términos sencillos, poder pedirle la identificación y revisar equipaje y la vestimenta y el vehículo a una persona sin tener evidencia de nada (...) eso no me parece que sea acorde con un principio fundamental, que es el de la libertad ambulatoria", precisó.

"Yo veo que hay mucha gente que se manifiesta a favor, pero les aseguro que si a esas personas, un hijo de ellos va transitando por la calle y solamente porque tiene un aro, el pelo largo o un tatuaje se le pide ese nivel de intromisión no estarían dispuestos", añadió el persecutor.

Guerra aseveró que "no hay mediciones que nos demuestren que el control preventivo ha disminuido los delitos".

Rol de Carabineros en prevención

Guerra planteó que "lo fundamental acá es que no se están produciendo las detenciones cuando ocurren los hechos, la flagrancia no está funcionando bien y esa es una labor que corresponde esencialmente a Carabineros".

El fiscal afirmó que si bien en los últimos años han disminuido estos delitos, sí ha disminuido la cantidad de detenidos "pese a que se tienen las cifras de dónde ocurren, a qué horario, qué tipo de personas se ven afectadas, qué tipo de vehículos son los que se roban".

Para Guerra, los patrullajes están haciendo que "Carabineros no esté llegando a donde ocurren los hechos".

"No soy de la idea endosarle la responsabilidad a los jueces, sería tentador y hasta sencillo, pero aquí también hay que tener autocrítica, no siempre la prueba que se presenta es de la mejor calidad y eso tiene que ver con el trabajo en las primeras horas, particularmente en el sitio del suceso, con rescatar información rápida y esa labor es esencialmente policial, dirigida por la Fiscalía", puntualizó Guerra.