Insulza se restó de comisión de seguridad convocada por La Moneda

El senador socialista José Miguel Insulza finalmente se restó de participar en la comisión para temas de Seguridad convocada por el Presidente Sebastián Piñera -que encabezará el ministro Andrés Chadwick-, con tal de evitar un malentendido al interior de su colectividad y tensionarla.

Para este sábado está convocado el comité central del Partido Socialista, por lo que Insulza no quiso que este tema acapare la atención de la instancia.

"Quiero decir que después de mucha reflexión y de muchas conversaciones con amigos, etcétera, que desgraciadamente no me apoyaron mucho pues tenían todos distintas opiniones, no voy a respetar lo que dije hace unos días atrás y he llamado al ministro Chadwick para excusarme y decirle que lamento no poder asistir a la comisión el día de mañana", dijo el ex secretario general de la OEA.

Insulza agregó que "yo siempre he creído en el diálogo y creo que el Partido Socialista cree en el diálogo, y entiendo, como lo dije en su momento, la preocupación del partido por el hecho de que no se hubiera convocado a los partidos, sino que se hubiera convocado a personas".

.@Insulza “He hablado con el Ministro Chadwick para agradecer su invitación, pero he declinado a asistir a la comisión de seguridad convocada por La Moneda, pues como he señalado anteriormente, aunque no estoy totalmente de acuerdo, seguiré la posición del partido socialista”. pic.twitter.com/HlUVEIn7z7 — Insulza Senador (@InsulzaSenador) 5 de abril de 2018

Para este viernes, a las 09:00 horas, está programada la presentación y conformación de la comisión en un acto que se realizará en La Moneda.

Esta nueva instancia volvió a levantar polvareda en la oposición, tal como ocurrió con la comisión en materia de infancia, donde hubo visiones divergentes respecto a la participación de los suyos tanto en el Frente Amplio como en la ex Nueva Mayoría.