Piñera tras encabezar patrullaje aéreo: "Estamos en una guerra sin cuartel contra la delincuencia"

El Presidente Sebastián Piñera realizó este lunes un patrullaje aéreo de seguridad junto a Carabineros en Santiago.

Alrededor de las 19:15 horas el Mandatario abordó un helicóptero de la institución para sobrevolar la capital, medida que lleva varios meses en funcionamiento con el objetivo para prevenir portonazos y otros delitos durante las noches.

En el patrullaje participaron también el ministro del Interior, Andrés Chadwick, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y el general director de Carabineros, Mario Rozas.

El sobrevuelo se extendió por cerca de 30 minutos y pasó por las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Este lunes el Pdte @sebastianpinera encabezó un operativo aéreo antiportonazo: han disminuido un 22,8% y van 141 detenidos. Conoce los detalles en: https://t.co/hiefngIyuh pic.twitter.com/LkbqZvVIaW — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) July 9, 2019

Terminado el patrullaje, Piñera justificó su presencia ya que "estamos en una guerra sin pausa, sin cuartel, contra la delincuencia y el crimen organizado".

Asimismo, destacó la medida: "Hace tres meses pusimos en práctica un patrullaje conjunto entre radiopatrullas en la superficie y helicópteros en el aire, y ha dado resultados muy positivos: Ha permitido detener a más de 140 personas, y reducir el robo de vehículos en más 13,5 por ciento y los portonazos en más de 22 por ciento"

Atento @Cooperativa Presidente Piñera participará hoy en patrullaje, sobrevuelo nocturno, está noche @Cooperativa https://t.co/zEBOtJ5mTX — Patricio Andrade R (@patoandrader) July 8, 2019

Senador Insulza criticó "acto publicitario"

La participación del Mandatario no estuvo exenta de críticas, debido a que se dio luego de que esta misma jornada La Moneda anuncia que le ingresará suma urgencia a tres proyectos que tienen en el Congreso: la Ley de Migraciones, la ley de "tragamonedas" y el controvertido control preventivo de identidad ampliado para menores -aprobado la semana pasada en general en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados-.

El senador José Miguel Insulza (PS), ministro del Interior en el Gobierno de Ricardo Lagos, cuestionó que "el Presidente no va a capturar a ningún criminal, no va a allanar ningún lugar donde se esté traficando droga, no va a encontrar ningún reo que ande prófugo", por lo que "fue a hacer simplemente un acto publicitario".

"Tenemos buenos acuerdos con el Gobierno en materia de seguridad, tenemos que fortalecer a agenda de seguridad, Carabineros", resaltó, ante los cual "tal vez el show no sea lo mejor", dijo en conversación con Lo Que Queda del Día.