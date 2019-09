Comisión aprobó control preventivo de identidad para menores desde los 16 años

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja aprobó este jueves el proyecto que amplía el control preventivo de identidad para menores de edad, aunque desde los 16 años y no desde los 14 planteados por el Gobierno.

Durante esta jornada se aprobó una indicación presentada por los diputados de la Democracia Cristiana Miguel Ángel Calisto y Daniel Verdessi, con siete votos a favor y cinco en contra.

El diputado Mario Desbordes (RN) se negó a votar y pidió recibir la multa por esta decisión, aprovechando de cuestionar al Ejecutivo.

"Lamento muchísimo que para mi Gobierno defender el control preventivo de identidad de 14 años hacia arriba no sea tan importante, tan clave, tan indispensable como fue defender la integración para las grandes empresas. Lo lamento mucho porque creo que para el ciudadano chileno promedio que tiene a la delincuencia como su principal preocupación esto era harto más importante que esa otra medida. Me hago responsable de lo que digo", indicó el legislador oficialista.

Ante esta postura, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, destacó que "parlamentarios han presentado una indicación que en vez de 14 años coloca la edad mínima en 16 años. Sí, colocando 16 años efectivamente podemos seguir avanzando en el proyecto".

"No hay una posición única. Comparto con varios diputados de Chile Vamos que están en la comisión y por eso el proyecto lo envió el Gobierno con los 14 años. Creemos y queremos que sean 14 años. Ahora, si no tenemos los votos, si no tenemos la mayoría para eso, nos interesa como segunda opción que podamos avanzar", dijo en relación a los cuestionamientos de Desbordes.

La diputada Andrea Parra (PPD) presentó reserva de constitucionalidad por el proyecto y agregó que va en contra de la garantía de los menores de edad.