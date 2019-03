PDI concluyó que Valle Nevado contaminó el río Mapocho en enero

Tal como apuntaba desde el inicio de sus pericias, la Policía de Investigaciones (PDI) concluyó que el centro de esquí Valle Nevado fue el responsable de la contaminación en el río Mapocho y que afectó el suministro de agua potable a 40 mil clientes del sector oriente de Santiago en enero pasado.

El 22 de enero Aguas Andinas informó un corte de agua en las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, debido a la paralización de las plantas de Aguas Cordillera que se abastecen del río luego de que se encontrara "una sustancia extraña y de origen no determinado", que resultaron ser coliformes fecales.

Según publica este lunes La Tercera, la PDI envió al fiscal Felipe Sepúlveda las conclusiones de su investigación, documento que incluye todas las pericias realizadas desde el mismo día en que se detectó la contaminación.

"Basado en los antecedentes periciales, inspección del sitio del suceso, recorrido realizado por el sector y antecedentes aportados por testigos, es posible señalan que la única fuente o actividad que descarga al estero ubicado en la Quebrada Honda, donde se detectó coliformes fecales y espuma, es el centro del esquí Valle Nevado", acusa el texto.

La policía sostiene que el centro invernal en los "días previos realizó labores de limpieza de alcantarillados, residuos que llegaron hasta la planta de tratamiento de aguas servidas, por lo que dicha actividad y el tratamiento inadecuado de la descarga contribuyeron a la contaminación de los ríos Molina y Mapocho, colocando en riesgo el suministro de la población, lo que se tradujo en el corte de agua que abastece al sector oriente de la Región Metropolitana".

El documento identifica a cuatro funcionarios del recinto por su eventual responsabilidad en la contaminación, entre los que hay "personas involucradas dentro del proceso de limpieza de alcantarillado y operación de la planta de aguas servidas".

Valle Nevado se defiende

Desde el centro Valle Nevado, tal como aseguraron en enero cuando fueron señalados por los probables culpables, afirmaron que "no son responsables de los elementos encontrados en río Molina (uno de los afluentes del Mapocho)", apuntó Ricardo Margulis, gerente general.

Respecto a las pericias de la PDI, el ejecutivo precisó que "no estamos en conocimiento del documento y no hemos sido notificados por parte de ninguna autoridad, por lo que no podemos referirnos a un informe que no conocemos".

"Sí podemos decir que, en cumplimiento de nuestros protocolos, encargamos regularmente mediciones a un laboratorio independiente, y un informe del mismo -basado en muestras tomadas un día antes de la emergencia sanitaria y seis días después de la misma- indicó que todos nuestro parámetros e índices cumplen cabalmente la normativa vigente, incluidos los coliformes fecales", sostuvo.