Con limpieza de colectores en Talca activan Plan Invierno en el Maule

Con un camión que efectuó trabajos de limpieza de alcantarillados en la ciudad de Talca, autoridades de la Región del Maule activaron el Plan Invierno en la zona, oportunidad en la que instaron a la comunidad al desmalezamiento de canaletas y colectores de aguas lluvias ante los anuncios de precipitaciones en la zona.

"Queremos fomentar conciencia en el cuidado de los colectores de aguas lluvias y alcantarillados en la población como también en sus propias casas, limpiando canaletas y previniendo inundaciones en periodos de lluvias", dijo el Gobernador provincial de Talca, Felipe Donoso.

El Plan Invierno comenzó hace algunas semanas con reuniones de coordinación e identificación de zonas críticas en torno a las inundaciones por factor lluvias. Se identificó la zona de calle Diagonal con 3 Norte en Talca, lugar donde se realizó la activación del programa preventivo, uno de los lugares frecuentes de anegamientos.

"Hay microinundaciones en la propias viviendas que deben ser evitadas para no generar otras de mayor proporción, por lo que llamamos a la población a que las hojas que saquen de sus canaletas y casas, no las dejen en la calle para que no sean arrastradas por las primeras lluvias", recalcó el director regional de Onemi, Carlos Bernales.

El prevencionista de riesgo agregó que "llamamos también a los amantes de la alta y precordillera del Maule, a que eviten actividades en dichos sectores, dada la alerta meteorológica que existe para la zona central en torno a tormentas eléctricas", concluyó Bernales.