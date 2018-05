Cargadores en picada contra nuevo sistema de carga y descarga de Zofri

Un cacerolazo llevó a cabo la mañana de este lunes el Sindicato de Cargadores Nº3 Zofri S.A a las afueras del Centro de Convenciones de la administración franca en Iquique, en contra del nuevo sistema de carga y descarga impuesto por ZOFRI.

El sistema que comenzó a regir desde el 2 de mayo estipula que sólo los cargadores que se hayan conformado como empresa y/o entidad podrán ingresar al recinto amurallado o de trabajo de las instalaciones. No así los cargadores independientes, a los cuales ya les fueron bloqueadas sus tarjetas de acceso al lugar.

El Sindicato de Cargadores Nº3, es justamente uno de los que no se ha constituído tal como lo exigen las nuevas condiciones de ZOFRI S.A, y acusan que "nos están obligando a conformarnos como empresa y no nosotros no somos empresarios. Nos bloquearon las credenciales de acceso y nos quieren sacar del recinto amurallado", expresó Luis Molina, presidente del Sindicato de Cargadores Nº3.

El abogado del Sindicato Nº3, Miguel Castro, informó a Cooperativa que ya se hizo ingreso hasta el Tribunal del Trabajo de Iquique una demanda de practicante sindical a raíz de lo ocurrido.

"Ellos son trabajadores, no empresarios. A ellos les están pidiendo cambiar la naturaleza de lo que son y que pasen de sindicato a empresa, o sea quieren hacer desaparecer el sindicato. Eso, a ojos de mi representado no es correcto y será la justicia ordinaria quien diga que es incorrecto y que no", sostuvo Castro.

Dispuestos a conversar

Desde ZOFRI S.A, a través de un comunicado de prensa señalaron que "el propósito de generar un nuevo modelo de carga y descarga es contribuir a la modernización del servicio y con ello contribuir al mejoramiento de la situación laboral y previsional de quienes trabajan al interior de Zona Franca de Iquique".

Agregaron que "esto es una implementación de los acuerdos suscritos con diferentes actores entre los años 2016 y 2017" y en donde se "reitera la voluntad para arribar a acuerdos con el Sindicato de Cargadores Nº3", detalló el comunicado.