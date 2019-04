CUT convocó a marcha por el Día del Trabajador

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realizó la convocatoria para la marcha en conmemoración al Día Internacional del Trabajador el próximo miércoles 1 de mayo.

Este año la manifestación, que se encuentra autorizada y será de carácter familiar, se desarrollará exigiendo la implementación de políticas pro empleo para lograr equilibrar los cierres de las industrias producto del avance tecnológico.

"Lo que hemos visto es un ministro del Trabajo tratando de engañar a la ciudadanía y tratar de construir sus propios datos para justificar aquello que no han podido cumplir, que era la expectativa de que va a haber más creación de empleo", señaló la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.

Y agregó que "efectivamente, en materia de empleabilidad, los 'tiempos mejores' no han llegado. Hoy tenemos un escenario en materia de creación de empleos que es lapidario y esa es una situación dramática que nosotros hemos tratado de ponerla en el centro del debate que no ha sido recogida por las autoridades".

La lider gremial enfatizó que desde el Gobierno aseguraron que el "crecimiento se iba a traducir en mejoras laborales, cuestión que hasta el día de hoy no ha ocurrido".

Estas declaraciones van en directa respuesta a las cifras entregadas por el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, que hablan sobre la creación de 164 mil empleos formales en el último año.

Desde la CUT citaron a la ciudadanía a las 10:00 de la mañana del 1 de mayo para desarrollar la marcha autorizada desde Plaza Italia hasta calle Santa Rosa, donde habrá un escenario.

📢 ¡Porque somos la fuerza que mueve Chile! Nos convocamos este #1deMayo a las 10:00 horas en Plaza Italia 🚩Acto Central: Santa Rosa con Alameda #YoMarchoEl1 pic.twitter.com/sOcm8KenYI — CUT Chile (@Cutchile) April 26, 2019

Informe: Estancamiento en la adhesión sindical

A su vez, el Informe del Consejo Superior Laboral, que será publicado el próximo 30 de abril, reveló que hay un estancamiento en la adhesión sindical, marcando un 20,6 por ciento este año, igual que el anterior.

"En seguir intentando validar flexibilización, y además validar a los grupos negociadores. Quitándole, con eso, el derecho a los sindicatos la titularidad que para los sindicatos es muy importante, y eso, al no tener titularidad, afecta el desinterés de los trabajadores de no sindicalizarse", explicó el presidente del sindicato de Sial Alimentos, Carlos Cerda.

Advirtió que "eso es una práctica antisindical que este Gobierno está impulsando en contra de los trabajadores".

Esto refleja un freno en la tendencia al alza que se venía observando al menos desde 2011, cuando estaba en un 15,5 por ciento.

Cierre de empresas

Este 1 de mayo se da luego que más de 1.000 empresas se declararan en quiebra desde enero de 2018, según cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Al respecto, el presidente del sindicato de Unilever, empresa que decidió externalizar servicios de operación y administración, Claudio Urrutia, afirmó que "este Gobierno, a mi juicio, ha sido un aval de las decisiones del empresariado que en un primer año va a ajustar sus costos a partir de despidos masivos. Es cosa de bajar un poco al territorio de la realidad y darse cuenta de que estamos viviendo una crisis de empleabilidad".

En tanto, Carlos García, dirigente de Maersk San Antonio, una de las primeras industrias en cerrar durante este Gobierno, apuntó que las promeas del Ejecutivo "no se han cumplido y no se van a cumplir, eso está más que claro y prueba de ello es que llevamos un año de este Gobierno y los tiempos mejores no asoman por ninguna parte".