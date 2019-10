Trabajadores de Ferrocarril del Pacífico iniciaron huelga tras fallida negociación colectiva

El Sindicato de la Empresa Ferrocarril del Pacífico S.A. (Fepasa) inició pasada la medianoche una huelga luego del fracaso de la mediación de la Dirección del Trabajo (DT) en el proceso de negociación colectiva.

Los trabajadores tripulantes y mecánicos solicitaron a la empresa un reajuste salarial de 5 por ciento, reducir las diferencias de hasta 300 mil pesos que existen en los sueldos base entre uno y otro empleado, y un pago de servicio nocturno por el desgaste físico que significa el servicio de traslado de noche.

La huelga fue votada el pasado 27 de septiembre y aprobada por el 97 por ciento de los 390 trabajadores sindicalizados.

El director del Sindicato de Fepasa, José Boni, denunció una nula disponibilidad de la empresa para llegar a un acuerdo. "Hoy fuimos a la última reunión, sin embargo ellos siguen con lo mismo. No hacen ninguna propuesta y no nos quieren otorgar nada. Dicen que con lo que tenemos hoy es suficiente. Lo de no sentarse a conversar, eso es inédito", dijo.

"Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a buscar alguna posibilidad de llegar a algún acuerdo", sentenció el dirigente.

El líder sindical explicó que la huelga afectará "al transporte de celulosa de Arauco, el transporte de trozos de formín, de contenedores desde el Puerto de San Antonio y algunos transportes de granos".

Esta es la segunda vez que el Sindicato de la Empresa Ferrocarril del Pacífico comienza una huelga: la primera vez fue en 2013, una paralización que se prolongó por dos días.

Previo al comienzo de la huelga, la Empresa Ferrocarril del Pacífico S.A. emitió un comunicado en el que aseguró haber presentado un acuerdo de convenio colectivo y, posteriormente, una última oferta que fue rechazada.

Al finalizar la nota, la compañía afirmó que tomará todas las medidas necesarias para evitar que la situación genere impacto en sus operaciones y en el resto de sus colaboradores.