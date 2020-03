Aseguradores: El SOAP cubre aunque el permiso de circulación esté vencido

El vicepresidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Mario Gazitúa, explicó en Cooperativa las diferencias entre los diversos tipos de seguros que pueden contratar los automovilistas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Gazitúa indicó que "hay dos aspectos totalmente diferentes, uno es el Seguro Obligatorio (SOAP), que vence y que tiene una vigencia hasta el 31 de marzo de cada año (...) y que cubre cuando una persona tiene un accidente automovilístico: cubre la vida y los daños físicos que puede sufrir la persona".

En la última jornada, diversos alcaldes salieron a cuestionar la ley que prorroga el pago del permiso de circulación, ya que no se aclaró si el Seguro Obligatorio debe responder en caso de un eventual accidente.

"El SOAP es de los pocos seguros obligatorios que existe en Chile y el SOAP cubre independientemente de si el permiso de circulación está vencido, si la revisión técnica está vencida (...) incluso si la persona va con una alcoholemia positiva, el seguro igual cubre, porque cubre cualquier tipo de accidente, cubre a las personas dentro del vehículo", aclaró Gazitúa.

El representante gremial recordó que también existe "el seguro voluntario que contrata usted para los daños de su vehículo en caso de robo o en caso de accidente, en caso de chocar con otra persona".

Éste "no tiene ninguna relación con si el permiso de circulación está vencido o no está vencido o la revisión técnica también. Es un seguro que cubre independientemente de si el permiso de circulación está vencido", enfatizó.

"Hay más de 70 compañías de seguros en el mercado y cada una de esas compañías compite. Hay precios desde cuatro mil, 4.500 pesos, cinco mil, hay una diversidad de precios enorme", precisó.

AChM: "La aseguradora buscará no pagar nada"

Pese a esto, el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, insistió en Cooperativa en que lo recomendable es pagar lo antes posible, para evitar que las aseguradoras busquen maneras de "no pagar nada".

"El seguro obligatorio se paga el 31 de marzo, no hay prórroga para eso. Los que pagan más adelante y acogen esa prórroga tendrán que pagarlo en una sola cuota y pagar intereses y multas. Además, si tienen un accidente sin tener los papeles al día, la aseguradora seguramente va invocar -para no pagar nada- que la persona estaba conduciendo sin cumplir con los requisitos, por lo que el seguro no rige", afirmó Cuadrado.

El también vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades puntualizó que "lo único que garantiza la ley es que si te detiene un inspector municipal o un carabinero, no podrán multarte porque está prorrogado hasta el 31 de junio".

El líder comunal recordó además que el 23 por ciento del Fondo Común Municipal es aportado por el permiso de circulación, por lo que pidió ayuda estatal para solventar los ingresos que no se reciban por este tema.

"La mayoría de la gente ha ido pagando en los plazos correspondientes y lo que queda hoy -que es el último día por pagar- es marginal respecto de todo el total de personas que tuvo que haber pagado", dijo a Una Nueva Mañana.