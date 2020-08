Fiscalía abre investigación contra camioneros bajo "Ley Antibarricadas"

El fiscal Nacional, Jorge Abbott, decidió abrir siete investigaciones penales contra los presuntos responsables de cortes de rutas en diferentes puntos del país, durante la movilización nacional de camioneros

Abbott presentó un oficio a siete regiones en las que, presuntamente, se cometieron estos ilícitos: Los Lagos, Los Ríos, Maule, Biobío, Ñuble, Metropolitana Occidente y Valparaíso.

"Hemos remitido los antecentes acompañados por el honorable diputado (Gabriel Ascencio) a ocho regiones del país, con el objeto que se habran las investigaciones si resultaran procedentes", sostuvo el fiscal Nacional.

Asimismo, Abbott comentó que "hemos formalizado a más de 240 personas por hechos similares a los denunciados (...) La igualdad ante la ley es un principio fundamental para el Ministerio Público".

Según señaló La Tercera, el Ministerio Público investigará estos hechos bajo la "Ley Antibarracadas", proyecto impulsado por el Gobierno y que fue cuestionado por parte de la oposición.

Las Fiscalía Regionales oficiadas son las de Valparaíso, Metropolitana Occidente, El Maule, Ñuble, Biobío, Temuco, Los Ríos y Los Lagos. Todas ellas recibirán antecedentes que se originan en una denuncia presentada por el diputado Gabriel Ascencio. — Fiscalía de Chile (@FiscaliadeChile) August 28, 2020

Ascencio: Agradezco que se haya acogido la denuncia

Esta decisión del fiscal Nacional se realizó a horas de una denuncia realizada por el diputado Gabriel Ascencio y, además, gracias a diversos antecedentes reunidos por diversas Fiscalías Regionales.

"Agradezco al fiscal Abbott acoger nuestra denuncia y abrir investigación por los bloqueos de caminos. Ante la ley no hay grupos privilegiados. No me opongo a las manifestaciones pacíficas, pero a las violentas debe aplicarse la ley", comentó el parlamentario a través de Twitter.