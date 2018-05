Metro de Santiago ganó "importante" reconocimiento por Twitter

El Metro de Santiago ganó este miércoles un concurso que se realizó por Twitter sobre las líneas de tren urbano mejor diseñadas en el mundo. En el "2018 Transit World Cup", el medio de transporte chileno se impuso en la final a su par de Moscú.

Con un amplio 72% de las preferencias, las líneas 1, 2, 4, 5 y 6 del Metro santiaguino se quedó con el triunfo en la final. En total fueron más de 4.000 votos, de los cuales casi 3.000 fueron para el sistema inaugurado en 1975 y que fue aprobado en 1975.

En la primera etapa, el Metro superó a Singapur, después a Vancouver, Seúl y a Boston en la semifinal. Los rieles moscovitas derrotaron a París y Londres para llegar a la final de los trazados mejor planeados del orbe.

El resultado:

VICTORY! Your 2018 Transit Maps World Cup winner is...



SANTIAGO!



Santiago: 2,912 votes of 4,045 votes cast (72%)

Moscow: 1,133 votes (28%)#wctransitmaps_result pic.twitter.com/Br5B3FtfYe