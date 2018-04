Mujer denunció agresión de guardias en el Metro por tomar una foto

La denuncia de una mujer que fue agredida por guardias en el Metro de Santiago se viralizó en redes sociales y provocó que la empresa anuncie una investigación interna para esclarecer los hechos y hallar responsables.

Según el relato de Romina Muñoz, luego de realizar unas compras, tomó el transporte subterráneo en la estación Cal y Canto, donde al intentar realizar una buena acción todo salió en su contra.

"Vi a una señora ciega, y a mi lado a una asistente de Metro con su celular, le pedí gentilmente si podía ayudar a subir a la señora al vagón del Metro y me contestó de una manera grosera. Fue ahí donde cometí el error más grande y que aún me tiene mal, le tomé una foto", narró la mujer.

De acuerdo con su denuncia, en ese momento la asistente de Metro la tomó del pelo y no la dejó subir al vagón, argumentando que está "prohibido sacar fotos".

"Yo le digo que me suelte y empiezo a gritar ya que me tomaba de los brazos (...) en cosa de segundos llegaron más de cinco guardias y me empezaron a agredir sin saber ciertamente lo que pasaba", dijo Muñoz.

"Me trataron como una delincuente, dejaron hematomas en mis brazos (...) Gracias a Dios aún hay gente buena que me ayudó, me dio agua para calmarme y sus números en caso de necesitar testigos. Aún tengo miedo, rabia, pena e impotencia", recordó.

como nos hemos referido, la toma de fotografía dentro de Metro está permitido mientras que no sean comerciales o publicitarias y para esto se requiere un permiso. SLds — Metro de Santiago (@metrodesantiago) 5 de abril de 2018