Rebaja para adultos mayores: Alcaldes urgen al Gobierno "dar solución" a buses rurales en paro

Este miércoles se inició la primera jornada de paralización de los buses rurales en las regiones de Valparaíso, O'Higgins y el Maule, en la zona central del país, debido a que no existió acuerdo entre el gremio y el Ministerio de Transportes en torno a la compensación por la rebaja del 50 por ciento en la tarifa para adultos mayores.

Desde el Maule, el alcalde de Pelarco y presidente de la Asociación de Municipalidades de la región, Bernardo Vásquez, hizo un llamado al Gobierno "para que efectivamente le dé solución a los empresarios".

"Trasladar un adulto mayor de una zona rural claramente es mucho más costoso que en la zona urbana, por lo tanto todos apoyamos este paro de transportes y queremos que efectivamente los transportistas reciban lo que corresponde", aseveró el jefe comunal.

"Somos la región más rural del país y obviamente que hoy día, con estas rebajas del 50 por ciento de las tarifas de los adultos mayores, el Maule urge que lleguen a un acuerdo", señaló.

Desde los gremios, Eliecer González, vocero de buses rurales del Terminal de Talca, calificó como "satisfactoria" la adhesión al paro.

"Toda la gente ha respondido, el 100 por ciento" de los servicios rurales de la región, afirmó el dirigente.

"El problema que tenemos es serio. El perjuicio que hay es enorme y nosotros no podemos seguir aceptando ofrecimientos del Gobierno de Chile que tengamos que pagar nosotros. No estamos en condiciones, no podemos", insistió el dirigente.

"El Gobierno tiene que solucionar el problema, no los gremios, si a nosotros nos llevaron a esto", agregó González.

El seremi de Transportes del Maule, Carlos Palacios, aseguró que continuará el diálogo con o sin paro, anunciando medidas de mitigación para el traslado de la gente desde sectores rurales.

"Vamos a tomar medidas de contingencia tanto con colectivos rurales, con servicios subsidiados que nosotros pagamos y que hoy están sin operación, para poder cubrir a lo menos en una forma de emergencia y mínima el transporte entre distintas ciudades de la Región del Maule y sectores rurales de nuestra región", indicó.

ANTECEDENTES DE LA REBAJA

Desde este miércoles, los adultos mayores de 65 años pueden acceder a una rebaja del 50 por ciento en las tarifas del transporte público, iniciativa que -estima el Gobierno- beneficiará a cerca de 2,3 millones de personas.

La medida comenzará a regir primero en regiones y, en la capital se pondrá en marcha una vez que se levanten las medidas sanitarias producto de la pandemia.

La iniciativa regirá en más de 31 mil servicios de transporte a lo largo del país, incluidos, por ejemplo, los buses urbanos y rurales, Metro, trenes, los troles en Valparaíso y las lanchas subsidiadas en el sur del país, sin importar el lugar de residencia de la persona.

La rebaja tarifaria en regiones, los adultos mayores sólo necesitarán presentar su carnet de identidad al momento de subir al transporte, para acreditar haber nacido en 1955 o antes, y el conductor aplicará el descuento del pasaje. En cuanto a la distribución de la población beneficiaria, las regiones de Valparaíso, Biobío y Araucanía, además de la Metropolitana, son las que concentran mayor número de adultos mayores.