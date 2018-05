Choferes de Subus protestan por buses con fallas y en malas condiciones

Los choferes de Subus realizan una protesta debido a que acusan que los buses de la empresa se encuentran con diversas fallas y en malas condiciones para prestar servicios al público.

Si bien en un primer momento se habló de un paro de los conductores, en rigor no hay prohibición para que los buses realicen sus recorridos, sino que los dirigentes solo les están recomendando a sus colegas que no salgan si sus máquinas no están en buenas condiciones.

Según señalaron los trabajadores, al menos 14 vehículos de los recorridos 200 no salieron a operar desde el terminal de la empresa ubicado en avenida Recoleta con Salvador Allende, en la comuna de Huechuraba, por los problemas que presentan.

También acusan que han tenido problemas con la empresa que los apunta a ellos por tener en malas condiciones los vehículos

El dirigente Eduardo Aránguiz explicó que los principales problemas que presentan los buses son los sensores de bloqueo de puertas, los frenos y la suspensión.

"Le recomendamos a los choferes no salir si la máquina no se encuentra en condiciones de prestar un buen servicio como el usuario se lo merece y aparte estamos teniendo muchos problemas con fiscalización de transportes que se están llevando los buses a los corrales por la misma situación que se encuentra el bus", dijo el dirigente.

Aránguiz además indicó que "todas las máquinas que tenemos son todas del 2005, que por norma y por ley están pasadas por años y por kilometraje debieran estar obsoletas".

La empresa Subus opera los recorridos 200 y la zona G del Transantiago.