Funcionarios de la ex Posta Central protestaron por falta de personal

Los funcionarios del Hospital de Urgencia Asistencia Pública acusan que desde que se puso en funcionamiento la torre Valech del recinto, están con déficit de funcionarios, por lo que iniciaron una paralización desde el pasado 4 de marzo.

Esta mañana, se manifestaron frente al recinto y levantaron barricadas, lo que obligó a la suspensión del tránsito en calle Diagonal Paraguay, con dirección al Oriente.

Manifestación de funcionarios de ex posta central x falta de personal en nuevas dependencias obligó a la suspensión momentánea del tránsito en calle diagonal Paraguay. @Cooperativa pic.twitter.com/1cMALapocD — María Paz López (@mariapaz_lopezc) March 15, 2019

Normalizado el tránsito de Diagonal Paraguay al oriente. Finalizaron incidentes #Santiago — UOCT_RM (@UOCT_RM) March 15, 2019

Según explicó Cinthya Espinoza, una de las trabajadoras de la Asociación de Técnicos de la Posta Central, "la raíz de todo esto es por la inauguración de la nueva torre, donde no consideraron la cantidad de personal real que tiene que tener la posta para atender a la cantidad de pacientes de la población de Santiago".

"Falta personal, y el que llegue tiene que venir con cargos, no con honorarios", cuestionó.

En tanto, Leonor Carrizo, vocera de los técnicos paramédicos, explicó que "lo que nosotros decimos es que no queremos ser más cómplices de esta situación, del déficit de personal y de las condiciones en que echan a andar una torre de última generación que no están asegurando que la población va a ser bien atendida, que requiere de 100 por ciento de prolijidad".

"Nosotros mismos y nuestras familias se atienden aquí y nosotros no queremos que un familiar nuestro corra riesgo", explicó.

Al mediodía volvieron a manifestarse y a cortar el tránsito de calle Curicó donde tuvo que actuar Fuerzas Especiales de Carabineros.

En tanto, los otros gremios, las asociaciones de médicos, enfermeros y también los profesionales no médicos del recinto, emitieron un comunicado en que llaman a terminar con la cultura del paro y dicen que no se está está cumpliendo con la atención porque acusan que los técnicos paramédicos no están haciendo los turnos éticos.

Son 12 técnicos paramédicos más los que exige el gremio movilizado. En ese sentido, el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo manifestó que "es un pequeño grupo que no ha logrado entender que con la cultura del paro no avanzamos en ningún aspecto".

"Les hemos querido dar el 75 por ciento de lo que ellos han querido de una manera súper sacrificada porque le hemos tenido que restar a otros. Queda trastocado, no tanto la atención interna de la asistencia pública, sino el orden público", manifestó.

Además agregó que "queremos solucionar los problemas en conjunto, pero medidas de este tipo, definitivamente a nosotros se nos produce una profunda contradicción".

La dirección del recinto se mantiene reunida esta tarde con el gremio paralizado.