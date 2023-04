Bachelet participó en foro sobre desarrollo sostenible en la UAH

Con la presencia de la exPresidenta Michelle Bachelet, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) llevó a cabo el Foro Regional de Alianzas para el Hábitat 2023, iniciativa internacional que busca impulsar el desarrollo sostenible y encontrar soluciones a los desafíos que presentan los altos niveles de crecimiento urbano y demográfico en Chile, América Latina y el Caribe.

El encuentro fue el primero de tres que se realizarán en el país, en virtud de una reflexión política, académica y de la sociedad civil frente a las problemáticas que presentan las ciudades ante el exponencial crecimiento demográfico y urbano.

Para Paulette Landon, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH, la proyección es de precariedad de viviendas a nivel mundial y, en ese sentido, en Sudamérica se suman aumento la pobreza, incremento de los asentamientos informales, altos niveles de violencia juvenil, crimen organizado, déficit en infraestructura y servicios básicos.

Respecto de Chile, la también investigadora del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas recordó que "la crisis social y la pandemia han tenido diversos efectos en el país: desaceleración económica, inflación, déficit en las transferencias públicas, aumentando la pobreza a dos dígitos y sosteniendo los índices de desigualdad".

Según Bachelet, "la ciudad fue y seguirá siendo uno de los inventos civilizatorios más importantes de la humanidad, pero hoy se ha vuelto una fuente de amenazas a la vida que no podemos ignorar (...) se ha convertido en un foco de conflicto, de sufrimiento y deshumanización".

"La hipermetropolización ha fortalecido el individualismo campante y la estigmatización de los que son diferentes, la falta de civilidad en el trato cotidiano y las nuevas formas de violencia. Junto con ello se acentúa las causas y consecuencias del cambio climático a raíz de la contaminación, la perdida de agua y de áreas verdes, además del stress y soledad urbana a causa de la pandemia que generó enfermedades mentales y del ánimo", lamentó la dos veces Primera Mandataria.

De hecho, asumió que "hay algo que no hemos hecho bien en el desarrollo de nuestras ciudades. No desconozco que el crecimiento urbano y demográfico desproporcionado y sus consecuencias es un hecho mundial, pero reconozcamos que abandonamos la idea de la forma en que construimos las ciudades y no refleja el modo en que queremos vivir juntos".

Sobre el seminario, Eduardo Silva, rector de la UAH, apuntó que la universidad jesuita pretende ser "un espacio de reflexión, donde la realidad se pueda contemplar de una manera un poco más pausada, para mirar con más profundidad".