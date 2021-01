Captan desde Chile, y por primera vez en la historia, el comienzo del fin de una galaxia lejana

Astrónomos en el observatorio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), emplazado en el llano de Chajnantor en San Pedro de Atacama, en el norte de Chile, consiguieron captar por primera vez el comienzo del fin de una galaxia lejana, lo que les permitirá replantearse cómo estas agrupaciones celestiales dejan de dar vida a nuevas estrellas.

Los científicos consiguieron captar la muerte de una distante galaxia en colisión debido a la expulsión de casi la mitad de su gas, el elemento fundamental para la formación de estrellas, según reveló este lunes el Observatorio Austral Europeo (ESO).

La imagen muestra la expulsión de gas que tiene lugar a un ritmo "sorprendente", equivalente al combustible que se necesitaría para formar 10.000 soles al año y que está eliminando el 46 por ciento del gas frío total de la galaxia en cuestión.

Hasta ahora, los astrónomos sabían que las galaxias comienzan a "morir" cuando dejan de formar estrellas, pero nunca antes habían vislumbrado claramente el comienzo de este proceso en una galaxia lejana.

"Es la primera vez que observamos una típica galaxia masiva formadora de estrellas en el universo distante a punto de morir debido a una expulsión masiva de gas frío", explica Annagrazia Puglisi, investigadora principal del nuevo estudio, de la Universidad de Durham (Reino Unido) y el Centro de Investigación Nuclear Saclay (CEA-Saclay, Francia).

