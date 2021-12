Multimillonario japonés reanudará el turismo espacial a la EEI

El multimillonario japonés Yusaku Maezawa volará este miércoles a la Estación Espacial Internacional (EEI), con lo que se reanudará el turismo espacial a la plataforma orbital después de un parón de más de 10 años.

"Creo que dentro de unos años (los vuelos espaciales) serán más accesibles, y nuestra tarea ahora consiste en demostrar que todos los obstáculos se pueden superar", dijo Maezawa en una rueda de prensa previa al vuelo.

El empresario japonés, también conocido como "MZ" y que es el trigésimo hombre más rico de su país, según la lista Forbes, permanecerá en la plataforma orbital internacional 12 días, de manera que regresará a Tierra el próximo día 19.

Durante la odisea, el turista espacial estará acompañado por su asistente Yozo Hirano y el cosmonauta Aleksandr Misurkin, el comandante del vuelo.

El turista espacial nipón volará a la Estación Espacial a bordo de una nave Soyuz MS-20, que despegará mañana del cosmódromo ruso de Baikonur, en la estepa kazaja.

El acoplamiento de la nave a la EEI tendrá lugar seis horas después del despegue tras cuatro vueltas a la órbita. "Vamos a volar en una Soyuz, y eso me llena de orgullo, teniendo en cuenta la gran historia de esa nave", dijo el japonés.

La seguridad del vuelo de la Soyuz estará garantizada por cerca de 150 especialistas militares rusos, según un comunicado del Distrito Militar Central de Rusia.

El empresario nipón y su ayudante comenzaron a entrenarse para el vuelo en verano. "Estuvimos entrenándonos 100 días", reconoció este martes el turista espacial, quien agregó que tendrá "un centenar de tareas" una vez en la plataforma orbital de cuyo cumplimiento irá informando al público en su canal de YouTube.

Maezawa aprovechó para agradecer a los instructores rusos por el programa de entrenamiento, que calificó de muy "completo".

En cuanto a lo primero que hará a bordo de la EEI, el japonés bromeó: "Ir al baño".

"El vuelo será muy largo y seguramente es lo primero que querremos hacer", explicó.

Maezawa, de 46 años, también reveló que ha empezado a aprender el ruso. Mientras, el comandante del vuelo Misurkin reconoció que ya sabe unas palabras en japonés. A la vez, toda la comunicación entre los integrantes del vuelo de mañana se lleva a cabo en inglés, explicaron ambos.

El último turista espacial en pisar la EEI fue el canadiense Guy Laliberté, fundador del Circo de Sol, quien viajó a la plataforma orbital en 2009, donde permaneció 11 días.

Los integrantes de la Soyuz MS-20 llevarán consigo varios regalos para los actuales inquilinos de la plataforma orbital. "Queremos que sea una sorpresa", dijeron hoy durante la rueda de prensa preguntados sobre los obsequios.

