Nave Crew-5 de la NASA y SpaceX se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional

La Crew-5, quinta misión tripulada de la NASA hacia la Estación Espacial Internacional en naves de la empresa SpaceX, llegó este jueves a su destino con pocos minutos de retraso, y atracó con éxito tras un viaje de alrededor de 30 horas.

La nave Endurance, que fue propulsada por un cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral (Florida), llevó a bordo a dos astronautas de la NASA, la comandante de la misión, Nicole Aunapu Mann, y el piloto Josh Cassada; junto con el astronauta Koichi Wakata, de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), y la cosmonauta rusa Anna Kikina, de Roscosmos, quienes servirán como especialistas de la misión

"Los astronautas #Crew5 llegaron a la estación espacial a las 5.01 p. m. ET. La @EspaceX Dragon Endurance se acopló al complejo en órbita mientras la nave espacial volaba a unas 258 millas (366 km) sobre la costa oeste de África", informó en Twitter la Estación Espacial Internacional.

