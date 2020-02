Una mini-luna lleva tres años dando vuelta alrededor de la Tierra

A nuestro planeta le salió una minúscula "mini-luna" que la está rondando durante los últimos tres años, pero no por mucho tiempo. El cuerpito celestial o satélite temporal de la Tierra fue visto por primera vez el 15 de febrero.

Investigadores del Catalina Sky Survey, un proyecto financiado por la NASA, descubrieron un asteroide llamado 2020 CD3, el que tiene tiene entre 1,8 y 3,6 metros de diámetro.

Esta piedra espacial había sido observada cuatro veces antes, lo que es evidencia para que los expertos confirmen que está orbitando nuestro planeta.

"¡Grandes noticias! La Tierra tiene un nuevo objeto capturado temporalmente/posible miniluna llamada 2020 CD3. En la noche del 15 de febrero, mi compañero de equipo Teddy Pruyne y yo encontramos un objeto de magnitud 20", publicó Kacper Wierzchos.

De aproximadamente un millón de rocas espaciales conocidas, este es "solo el segundo asteroide que se sabe que orbita la Tierra (después de 2006 RH120, que también fue descubierto por el Catalina Sky Survey)".

Wierzchos respondió en español a una pregunta: "Parece ser que nos ha estado orbitando desde hace 3 años. La solución orbital actual apunta a que abandonará la órbita terrestre en un par de meses. Volverá a visitarnos en unos 25 años".

El 25 de febrero, el Centro de Planetas Menores publicó la confirmación del descubrimiento del objeto.

El hallazgo:

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

No, no lo es. Parece ser que nos ha estado orbitando desde hace 3 años. La solución orbital actual apunta a que abandonará la órbita terrestre en un par de meses. Volverá a visitarnos en ~ 25 años. — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

(2/3) The object has just been announced by the MPC and its orbit shows that it entered Earth's orbit some three years ago. Here is a diagram of the orbit created with the orbit simulator written by Tony Dunn: pic.twitter.com/2wsJGtexiO — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020