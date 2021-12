La bonita iniciativa que permitirá al Viejito Pascuero visitar a los niños del Hospital Van Buren

El Viejito Pascuero sorprenderá este viernes, al mediodía, a los niños y niñas que están internados en el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso para alegrarles su estadía y entregarles un pequeño obsequio.

La idea surgió desde un motivado funcionario de la Unidad de Esterilización del centro asistencial porteño, quien es un abuelo que tenía preparada una sorpresa navideña para sus nietas, pero que quiso ampliarla también para los pacientes infantiles del Hospital Carlos van Buren.

Se trata de Alfredo Orellana, quien se desempeña como auxiliar de servicio del nosocomio porteño y que dará vida al navideño personaje. El funcionario comentó que "esta idea surgió porque yo como abuelo tenía programado hacer esto para mis dos nietas en la casa de su abuela, entonces me dejé barba y ahora iré al barbero para blanqueármela, me compré todo el traje completo de viejo pascuero, con campana, guantes, lentes y los bototos".

"Yo se los comenté a unas compañeras, entonces ellas me sugirieron que hiciera una obra buena y me presentara en el servicio de Pediatría, así que fui a hablar con las enfermeras y me respondieron que podía presentarme el día 24 de diciembre, me acompañará otra compañera vestida de duende, para hacer una visita a los niños y niñas", relató.

La iniciativa rápidamente tuvo el apoyo de compañeros y compañeras de labores del funcionario, quienes aportaron para adquirir algunos presentes para ser repartidos entre los niños y niñas.

La secretaria de la Unidad de Emergencia Adultos del HCVB, Katherine Waitters, fue una de las funcionarias que apoyó la idea y en esa línea, expresó que "nosotros quisimos aportarle y ayudarlo para que esta obra fuera más bonita y también es reconfortante para uno entregar este pequeño aporte a esos niños y niñas que están acá enfermitos y hospitalizados".

La funcionaria detalló que con una pequeña colecta que hicieron "armamos unas pequeñas bolsas con caramelos, jugos y golosinas con motivos navideños, en total, entregaremos 40 para visitar a todos los niños y niñas".