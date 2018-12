Cómo ver la mejor lluvia de meteoros del año en Chile

¿Te gusta ver el cielo? Las gemínidas, probablemente la mejor lluvia de meteoros del año, tendrán su apogeo durante la madrugada del este viernes 14 de diciembre. La mejor hora en nuestro país para observarlas será entre la 01:00 y las 02:00 de la mañana.



Este espectáculo, llamado "lluvia de estrellas", se produce cuando la Tierra cruza la órbita de un cometa, objetos estelares que van dejando una estela de gas y polvo que, al entrar en la atmósfera terrestre, se desintegra y brilla.



El caso de las gemínidas es "muy especial", porque esta lluvia de meteoros no procede de un cometa, sino del asteroide Faetón (por Phaethón, hijo de Helios, el dios Sol), un cometa exhausto, sin elementos volátiles que fue descubierto en 1983.



Faetón, que mide 5,10 kilómetros, se acerca al Sol cada 1,4 años, pero es, además, el asteroide que más se acerca al astro de todos los conocidos, incluso más que el planeta Mercurio, una aproximación que hace que algunos de sus residuos se quemen, formando la cola de grava que da lugar a la lluvia de meteoros.

Aunque la lluvia de meteoros comenzó el día 4 de diciembre, este fenómeno registrará su máximo durante la noche y madrugada del jueves al viernes, momento en que se podrán ver "uno o dos meteoritos por minuto". La lluvia será observable hasta el día 17.



Para disfrutarlo sólo hace falta tener buena vista y mirar al cielo pasada la medianoche y en dirección opuesta a la Luna, para evitar su brillo. Durante el viernes, esta lluvia de meteoros se podrá ver en directo en el sitio Sky-live.tv.

El anuncio de la Nasa:

Don’t miss out on one of the most prolific and reliable meteor showers of the year! The Geminid meteor shower will put on a dazzling display for sky watchers when it peaks on Dec. 13. You’ll be able to see up to 100 meteors per hour. Plan ahead: https://t.co/m8nua7Qapl pic.twitter.com/Bp2Cti2TYY