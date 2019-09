Revelan que los "amantes de Módena" eran dos hombres

Durante 10 años a los dos esqueletos encontrados en una necrópolis del siglo IV-VI en el centro de Italia se les conoció como los "amantes de Módena", porque fueron encontrados con las manos entrelazadas.

Todo muy romántico, asumiendo que eran un hombre y una mujer. Pero ahora se descubrió que son dos hombres y se estudia porqué fueron enterrados juntos.



Durante las excavaciones en una necrópolis modenesa de hace 1.500 años fueron encontrados y se hicieron conocidos, pero un nuevo estudio de la Universidad de Bolonia y la Universidad de Módena y Regio Emilia comprobaron que son dos hombres, gracias a las nuevas técnicas revolucionarias.



El investigador de la Universidad de Bolonia y primer autor de este estudio, publicado en la revista Scientific Reports, Federico Lugli, explicó cómo se produjo el error y el posterior descubrimiento.



"En 2009, las técnicas tradicionales de antropología esquelética no pudieron revelar el sexo debido al mal estado de los restos. Los medios de comunicación al ver las manos entrelazadas escribieron la historia de los amantes, pero a nivel científico no fue nunca probado el sexo o grado de parentesco", afirmó Lugli.



En el 2017, un estudio muy importante para este sector presentaba un nuevo método capaz de, a partir de unas proteínas particulares en el esmalte dental, definir el sexo de un esqueleto y un equipo de la Universidad de Bolonia decidió aplicarlo en los ya famosos amantes.



Lugli explica que el método funcionaba en estos dos cuerpos, ya que presentaban intactas las proteínas dentales y se logró definir que ambos eran de sexo masculino.



El próximo paso, señala Lugli, es comprender por qué fueron enterrados juntos ya que en la actualidad no se tiene constancia de este tipo de enterramientos durante la época y "las varias tumbas con dos personas enterradas que juntaban sus manos eran siempre un hombre y una mujer".



¿Se destruyó una historia de amor?. "Por desgracia sí", concluye Lugli, aunque explica que nunca lo fue porque fue construida por los medios de entonces y no pudo ser desmentida científicamente hasta hoy.



Una hipótesis muy remota es que se tratase de un amor homosexual ya que en esa época no estaba permitido, añade Lugli, y por tanto nadie podría haber accedido a enterrarles juntos.



Otra de las hipótesis es que podrían ser soldados muertos juntos en la batalla, pues el lugar donde fueron enterrados podría haber sido un cementerio de guerra.