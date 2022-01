Descubren nueva especie de un insecto "increíblemente raro"

Un investigador británico ha descubierto una nueva especie de insecto "increíblemente raro", tanto que su pariente más cercano fue visto por última vez en 1969.

Alvin Helden, de la Universidad Anglia Ruskin, encontró la nueva especie de chicharra, a la que ha llamado "Phlogis kibalensis", durante un trabajo de campo con estudiantes en la selva tropical del Parque Nacional de Kibale, en el oeste de Uganda. Su descripción se publica en la revista Zootaxa.

La nueva especie tiene un distintivo brillo metálico y pertenece a un género llamado Phlogis, explica una nota de la universidad.

Antes de este descubrimiento, el último avistamiento registrado de una chicharra de este "extraño género" se produjo en la República Centroafricana en 1969.

