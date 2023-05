El único en el mundo: Avistan movimientos de inusual panda albino en China

Las cámaras infrarrojas capturaron imágenes del único panda en el mundo, cuyo pelaje es completamente blanco, cuando se acercaba a una panda madre y a su cachorro en la Reserva Natural Nacional de Wolong, en la provincia suroccidental china de Sichuan, afirmaron el fin de semana las autoridades de administración de la reserva.

En el video registrado a finales de febrero de este año se ve al panda blanco caminar hacia la panda madre y el cachorro, que descansaban en un hueco de un árbol y les hacía señales para interactuar. Sin embargo, la panda madre no salió del hueco y mantuvo la calma.

Luego que la madre y el cachorro salieron del sitio, el panda blanco regresó al hueco del árbol y olfateó todo el lugar donde la panda madre estuvo.

"El cachorro en el video tiene uno a dos años de edad, y el panda blanco tiene casi el tamaño de un adulto. A finales de febrero, los pandas salvajes en Wolong entraron en la temporada de celo, durante la cual las pandas hembras con cachorros pueden ser muy agresivas cuando un panda adulto se le acerca o invade", dijo Wei Rongping, un ingeniero sénior del Centro de Conservación e Investigación para Pandas Gigantes.

The Conservation and Research Center for Giant Pandas in Wolong National Nature Reserve, located in Southwest China's Sichuan Province, released full-face photos of the only all-white panda on Saturday. The wild panda was first spotted in April 2019 in the Wolong reserve and is… pic.twitter.com/jHCWqNuqbh