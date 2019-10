Científicos recalcaron la necesidad de consensos para abordar el cambio climático

Advirtiendo la necesidad de tomar decisiones en torno al ecosistema, este miércoles se realizó el seminario "Latinoamérica ante el cambio climático, biodiversidad y género" en la sede del Congreso en Santiago.

El seminario reunió a organizaciones no gubernamentales, académicos y organismos estatales, donde se apuntó a la emergencia climática que se vive en el mundo.

"Como científicos muchas veces nos sentamos a discutir entre nosotros y yo creo que hay que empezar a tensar el ambiente y como científicos también tenemos que sentarnos a discutir con los empresarios y con la sociedad civil", indicó la directora del Centro EULA de la Universidad de Concepción, Alejandra Stehr.

En la misma línea, la docente del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Austral de Chile, Olga Barbosa, recalcó que "me he dado cuenta que la evidencia científica no es suficiente, el estudio de la dimensión humana es esencial para poder generar cambio y es especialmente importante en la conservación".

El evento se realizó previo a la COP 25 que se llevará a cabo en diciembre próximo en nuestro país, que traerá a representantes de 197 países que discutirán acerca de las problemáticas medioambientales actuales.

En la convención también se abordaron temas de género y el rol de los hombres y mujeres en las distintas áreas, lo que también se discutirá en la COP25 y la COP15 que se realizará en China el 2020.

"Ambas convenciones tienen planes de acción de género porque después de muchos años de que estuvimos insistiendo se dieron cuenta que era urgente tener un plan de acción de género. En Costa Rica se está discutiendo el segundo plan de acción de género de la convención de cambio climático. El reto es como traducimos eso a nuestras políticas", dijo la bióloga de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Itzá Castañeda.