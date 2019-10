Crisis climática: 30 grandes urbes han cumplido su meta de reducción de emisiones y empezado a reducirlas

Treinta grandes ciudades, que suman más de 58 millones de habitantes, han alcanzado su peak de emisiones de gases de efecto invernadero y empezado a reducirlas, según un informe difundido este martes, víspera de la Cumbre de Alcaldes del Grupo de Liderazgo Climático (C40).

La lista incluye, entre otras, a Atenas, Barcelona, Berlín, Copenhague, Madrid, Lisboa, Londres, Oslo, París, Roma, Estocolmo, Varsovia, Washington y nueve ciudades estadounidenses más como Boston, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Nueva York; las australianas Melbourne y Sydney, Milán (Italia) y las canadienses Toronto, Montreal y Vancouver.

Todas forman parte del grupo de ciudades por el liderazgo climático (C40), que a partir de mañana y hasta el sábado celebran en Copenhague una cumbre mundial que reúne a decenas de alcaldes y otros representantes políticos, empresariales y científicos.

