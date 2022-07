Greenpeace: Informe contra la DGA demuestra que problema del agua no es solo sequía y cambio climático

Luego del informe de la Contraloría General de la República contra la Dirección General de Aguas (DGA), en el que se indican graves fallas al manejo hídrico en el país, desde Greenpeace afirmaron este miércoles que los resultados demuestran que "el problema del agua en Chile no sólo es por la sequía y el cambio climático".

Según advirtió Contraloría, la DGA no ha establecido una red de estaciones para el control de calidad, cantidad y niveles de las aguas -tanto superficiales como subterráneas- que abarque la totalidad de las cuencas mayores, identificadas en el Banco Nacional de Aguas (BNA), que le permita tener conocimiento cabal del recurso existente en el país.

Esta situación afecta directamente la gestión de los recursos hídricos que se encuentran bajo el marco que define el Código de Aguas, relativa a la caracterización de la disponibilidad y calidad del agua, así como para la generación de la información y estadísticas relevantes para la caracterización del recurso.

Los resultados del informe fueron catalogados de "preocupantes" por parte de Estefanía González, coordinadora de Campañas en Greenpeace, quien cuestionó que se revelara que "en los últimos 4 años la DGA no ha establecido las medidas necesarias, en el marco de sus funciones, para prevenir el agotamiento de los recursos hídricos".

"Es grave porque demuestra lo que las comunidades y las mismas organizaciones ambientales hemos denunciado, respecto que el problema del agua en Chile no sólo es por la sequía y el cambio climático, sino que tiene que ver por cómo se gestiona el agua", puntualizó.

En esta línea, la representante de esta ONG detalló que "la Contraloría encuentra hechos gravísimos, como que para las 101 cuencas en Chile, hay sólo dos planes publicados. No hay información, ni estaciones de monitoreo suficientes que permitan saber cuál es la cantidad y calidad, tanto de las aguas subterráneas como de los ríos".

"Esto, sumado a otras cosas que hemos evidenciado a través de solicitudes de información pública, que indican que existen atribuciones de la Dirección General de Aguas que no ha utilizado nunca, como suspender el aprovechamiento de derechos de agua cuando se está afectando la fuente", criticó.

"SE REQUIEREN ACCIONES CONCRETAS"

Para mejorar esta situación, desde Greenpeace advirtieron que se "requiere de acciones concretas, la ciudadanía ya no necesita más excusas asociadas a que no hay presupuestos, a que no hay funcionarios suficientes, ya que hoy las pocas herramientas que hay en los organismos públicos para gestionar de mejor manera las aguas en Chile, no se están utilizando".

"Como si fuera peor, hay incumplimientos graves respecto a las funciones, como es el caso de la DGA, en un momento en que el 50 por ciento de las comunas del país está bajo decretos de escasez hídrica", lamentó González.

Finalmente, cerró con un llamado al Gobierno a "implementar medidas inmediatas, y no responder a través de excusas y utilizar las atribuciones que hoy la ley permite a los organismos públicos, que permitirán avanzar en esta materia".