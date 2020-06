Chile, en últimos lugares de la OCDE por la protección de la comunidad LGTB

Chile y México figuran en los últimos lugares de los miembros de la OCDE por las garantías legales de igualdad a los miembros de la comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) y dispositivos para su integración, y eso aunque los avances han sido ligeramente superiores a la media en los últimos 20 años.

En un informe publicado este miércoles que compara las legislaciones sobre las personas LGTB en los países miembros, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calcula que México cuenta con un 43 por ciento de las reglas que considera necesarias para garantizar esa igualdad y esa integración.

Ese 43 por ciento, que describe la situación de mediados de 2019, está diez puntos porcentuales por debajo de la media en la organización.

En los últimos dos decenios, el porcentaje en México se ha incrementado en 26 puntos, mientras que en el conjunto de la OCDE esa progresión ha sido de 23 puntos.

La situación es todavía peor en Chile, con un cumplimiento del 39 por ciento en 2019 y un avance de 25 puntos porcentuales desde hace 20 años.

