Movilh denunció acoso homo y transfóbico entre trabajadores de Cencosud

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció "dos nuevos casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género" ocurridos en empresas del holding Cencosud, que involucran a trabajadores de las mismas.

Según indicó en un comunicado publicado en su sitio web, un joven venezolano que labora en un supermercado Jumbo ubicado en Las Condes ha sido víctima de acoso desde febrero por dos compañeros de trabajo, tanto en razón de su orientación sexual como de su nacionalidad.

"He recibido constantes cuestionamientos sobre mi orientación sexual o sobre mi nacionalidad. F.V. me acosa diciéndome 'maricón culiao', me critica señalando que trabajo 'mal, como todos los venezolanos del supermercado'... En un ocasión, junto a su pareja mujer, que trabaja en el mismo local, me encararon en una cámara de frío, gritándome: 'Maricón, hazte hombre'", denunció el afectado, en declaraciones difundidas por el propio Movilh.

"ESTOY DESESPERADO"

El denunciante dice que relató lo sucedido a su jefe directo, pero la situación empeoró, "pues F.V me trata de maricón cobarde", y "aunque luego denuncié por escrito los hechos, hasta ahora desconozco los resultados de esa gestión, así como cualquier investigación sobre la materia".

"El 22 de julio fui cambiado de sección en medio de nuevos comentarios despectivos sobre mi orientación sexual y mi nacionalidad (...) Necesito de verdad ayuda, estoy desesperado", clama el joven.

"SIEMPRE SERÁS MUJER"

El segundo caso afecta a un cajero trans de 25 años del supermercado Santa Isabel. Según la versión que publica el Movilh, el 16 y 17 julio "fue hostigado en razón de su identidad de género por un guardia, el supervisor de éste y el administrador del recinto".

En medio de gestos burlescos, el guardia preguntó al joven: "¿Por qué eres tan femenino?", y luego añadió: "Eres mujer, siempre serás mujer, porque así te veo".

El Movilh resalta que, "lejos de adoptar medidas para frenar los abusos, el supervisor del guardia le dijo el joven trabajador que estaba exagerando con su queja".

"No mejor le fue con el administrador del supermercado, quien se limitó a señalar que no podía hacer nada al respecto", agregó el Movimiento, que acusó un "atropello laboral doloroso, pues en ninguna instancia el joven ha conseguido que se prevenga o repare lo ocurrido".

Siguen los abusos homo/transfóbicos en Cencosud: trabajadores gays y trans son humillados en @JumboChile y @SantaIsabelCL / “Maricón culiao, hazte hombre”, le dijeron al uno y “siempre serás una mujer porque así te ves” señalaron al otro. ¡Basta! https://t.co/PovAE4UeWM pic.twitter.com/GoWk6CnNSM — Movilh Chile (@Movilh) July 27, 2021

"PESADILLA LABORAL PARA PERSONAS LGBTIQ+"

El Movimiento indicó que está orientando al joven venezolano para que formalice su denuncia ante la Inspección del Trabajo, y envió un reclamo a Recursos Humanos del supermercado Santa Isabel respecto al segundo caso.

El dirigente Ramón Gómez afirmó que "el consorcio Cencosud se ha transformado en una pesadilla laboral para las personas LGBTIQ+, (pues) lo ocurrido este mes se suma a abusos previos tanto en Jumbo, como Santa Isabel y Paris".

"El consorcio no ha implementado medidas para prevenir y enfrentar los atropellos a la dignidad humana y se escuda en la existencia de supuestas charlas o programas antidiscriminatorios cuyos contenidos y alcances desconocemos y han carecido de la participación de organismos de la diversidad que recibimos cotidianamente estas denuncias", explicó Gómez.

Por otro lado, "los abogados de Cencosud han logrado sortear en tribunales algunos de los abusos, engañando a las víctimas mediante el ofrecimiento de medidas reparatorias para retirar sus denuncias, pero que luego no cumplen".

"Así ocurrió el año pasado con un trabajador de Santa Isabel, D.E.A.B, quien tras ganar tribunales de primera instancia una demanda por despido homófobo llegó a un acuerdo con la empresa, pero ésta finalmente no cumplió y boicoteó su reincorporación", añadió Ramón Gómez.