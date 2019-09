Personal de "Paris" impidió que joven trans usara probador de mujeres

La joven trans Eva Rodríguez denunció que personal de la multitienda Paris del Mall Costanera Center le impidió usar el probador de mujeres el miércoles pasado.

De acuerdo al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la afectada dijo haber sido blanco de insultos y agresiones "en razón de su identidad de género".

Rodríguez, de 24 años, apuntó a una trabajadora, identificada como Alba Silva Burgos, como la responsable de este incidente, quien le habría dicho que "debía ir a un lugar para hombres".

"Le expliqué que yo soy mujer trans, que tengo derechos, pero ella no aceptó razones. Me empujó, intentó sacarme del lugar y me trató de 'travesti asqueroso'", aseguró.

Cercanos a la afectada registraron parte del intercambio, video en que la funcionaria le exige que salga del probador, señalando que "son las órdenes que me dan, tienes que salir".

Según Ramón Gómez, encargado de DDHH del Movilh, "la responsable es derechamente la empresa, pues no activó protocolos para garantizar la dignidad y los derechos de una clienta".

"La misma trabajadora responsable de la agresión señala que recibió órdenes. Por tanto, este es un acto de transfobia también institucional", precisó, y en ese sentido, pidió que Paris ofrezca disculpas públicas a Rodríguez, e implemente "medidas efectivas para garantizar la no discriminación".

El Movilh dijo estar a disposición de la afectada para "explorar conjuntamente todas las acciones legales posibles para que se haga justicia".

Paris se compromete a reforzar su "política inclusiva"

la que no permite ninguna clase de discriminación. Lamentamos la situación ocurrida y le hemos solicitado las disculpas del caso a nuestra clienta. (2/2) — Tiendas Paris (@tiendas_paris) September 8, 2019

Luego de que el Movilh difundiera el registro del incidente en Twitter, la empresa respondió a través de esa plataforma, anunciando que investigaron la denuncia "de inmediato".

La multitienda explicó que la situación "se debió a la impericia de nuestra colaboradora quien no actuó con la prudencia necesaria".

"Hemos reforzado las instrucciones a nuestro personal respecto de la política inclusiva en nuestras tiendas, la que no permite ninguna clase de discriminación", puntualizó.

Asimismo, Paris dijo lamentar el incidente, y aseguró que ya "le hemos solicitado las disculpas del caso a nuestra clienta".