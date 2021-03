Un profesor de la Universidad Autónoma de Puebla trató de "huevonas" a sus estudiantes que faltaron a su clase online por el Día de la Mujer, según informó el medio Milenio. Cuando entraron a la clase, el maestro les preguntó por qué faltaban personas conectadas, a lo que uno de sus alumnos le contó lo que ocurría: “Doctor, lo que pasa es que nuestras compañeras hoy decidieron no entrar a la clase como protesta por el Día Internacional de la Mujer”. "No me estén jodiendo las pelotas con eso, la forma de defender a la mujer es trabajando... No jodan con eso. La forma de defender a una mujer es integrada, como está, polivalente, chingona, empoderada, siendo la más fregona del mundo, no siendo huevonas, perdónenme", respondió enojado el profesor. “La mujer se empodera sola con trabajo con su inteligencia. La mujer es polivalente y eso es lo más fregón del mundo. Y no con hueva, perdónenme. La forma de proteger a la mujer es trabajando como siempre lo han hecho, más que cualquiera. Y la mujer trabaja más que cualquiera, cuida niños, va al súper, trabaja, es la más chingona", agregó, generando indignación en redes sociales.

