La reportera Alex Bozarjian informaba desde una corrida en Georgia, EE.UU. cuando un sujeto la interrumpió. El hombre apareció por detrás de ella y le dio una palmada en un glúteo. Pero su acoso no quedó impune. El video fue compartido en Twitter y tiene más de 9 millones de reproducciones, pues la misma Bozarjian denunció la situación en sus redes. Con ello, los organizadores de la carrera identificaron al acosador y la policía local contactó a la mujer para investigarlo, según The Washington Post. La periodista dijo en Twitter: "Al hombre que me golpeó el trasero en vivo en televisión esta mañana: Me violaste, objetivaste y me avergonzaste. ¡Ninguna mujer debería tener que soportar esto en el trabajo o en cualquier lugar! Se mejor".

LEER ARTICULO COMPLETO