Nobel de Química premia a los padres de la batería recargable de litio

La Real Academia de las Ciencias Sueca concedió este miércoles el Premio Nobel de Química de 2019 al alemán John B. Goodenough, el británico Stanley Whittingham y el japonés Akira Yoshino por desarrollar la batería de iones de litio.

"Esta ligera, recargable y potente batería se utiliza en la actualidad en todas partes, desde los teléfonos móviles a los ordenadores portátiles y los vehículos eléctricos. También puede almacenar cantidades significativas de energía solar y eólica, haciendo posible una sociedad libre de combustibles fósiles", destacó la institución en un comunicado.

