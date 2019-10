Nobel de Física recompensa a la cosmología física y el hallazgo del primer planeta extrasolar

El científico canadiense-estadounidense James Peebles y los suizos Michel Mayor y Didier Queloz ganaron este martes el Nobel de Física por su contribución al entendimiento de la evolución del Universo y el lugar de la Tierra en el cosmos, informó la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

Por un lado, Peebles, nacido en 1935 en Winnipeg (Canadá) y adscrito a la Universidad de Princeton (EE.UU), fue galardonado por sus "descubrimientos teóricos sobre la cosmología del Universo".

El marco teórico desarrollado a lo largo de dos décadas por este experto en Cosmología es la base de nuestra comprensión moderna de la historia del universo, desde el Big Bang hasta nuestros días, según el comité Nobel.

Los ginebreses Mayor y Queloz, en tanto, descubrieron en 1995 a 51 Pegasi b, el primer planeta extrasolar que órbita una estrella de tipo solar. Este planeta extrasolar gira alrededor de la estrella 51 Pegasi.

Mayor, nacido en 1942, ha compartido buena parte de su trabajo investigador con su colega y compatriota Queloz, nacido en 1966, y ambos trabajan en la Universidad de Ginebra.

Todos los premios llevan incluida una dotación económica, que este año asciende a 9 millones de coronas suecas (912.000 dólares). En este caso, una mitad del premio irá para Peebles, mientras que Mayor y Queloz se repartirán la otra.

El galardón de Física sigue al de Medicina, que abrió ayer la ronda de anuncios de la presente edición de estos prestigiosos premios, a los que se sumarán en los próximos días los de Química, de Literatura -por partida doble-, de la Paz y de Economía.