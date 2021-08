Hombre pide matrimonio cada semana a su esposa con Alzheimer

Un adorable registro fue el que subió una tiktoker a las redes sociales y que ya lleva más de un millón y medio de likes.

En él se puede ver a un matrimonio que lleva 45 años juntos, pero que en el último tiempo han sufrido por el Alzheimer que vive la esposa.

Por ello, cada semana su marido se viste de terno y le pide matrimonio para que ella vuelva a sentir la emoción de la primera vez.

En el video grabado por su hija, se puede ver que la mujer, sorprendida por la propuesta, rompe en llanto y se abraza con su esposo, que la besa y acaricia.

La hija contó que cada semana que su padre ha hecho este hermoso acto, la mujer ha respondido que sí acepta el compromiso.

Revisa el video:

This one hits home. It runs in my family.