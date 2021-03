La bielorrusa Anastasia Balinskaya, de 29 años, se hizo famosa en el reality show "House-2" de Rusia y ahora ruega por ayuda a sus miles de seguidores en redes sociales. La mujer reveló que su nariz se está pudriendo debido a una cirugía mal realizada y a otras dos de reparación que tampoco funcionaron: "El médico me dijo que me queda un mes, o dos, antes que todo se pudra (…) Ya no busco belleza, sólo quiero poder respirar", señaló en Instagram.

