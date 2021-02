Acusan que trabajador compró saliva "con Covid-19" para asesinar a su jefe

Un confuso y truculento plan fue denunciado por un empresario turco en los medios de comunicación de su país. El hombre aseguró que un ex trabajador de su firma intentó asesinarlo luego de haber comprado saliva de una persona infectada con Covid-19.

İbrahim Ünverdi, dueño de una concesionaria de automóviles, acusó que el sujeto le trató de dar una bebida a la que había agregado la presunta saliva infectada, para así quedarse con un dinero que el jefe le encargó.

Según el períodico Hurriyet, Ramazan Cimen, quien trabajo durante tres años para Ünverdi, desapareció junto con la plata -correspondiente a las ventas de unos autos- y no contestaba su teléfono. Tiempo después, el hombre dijo que ocupó el dinero para pagar unas deudas.

Como la denuncia apareció en la prensa, después vinieron las amenazas, acusó el empresario, quien se salvó pues no tomó la bebida.

"Está es la primera vez que escucho de una técnica tan rara para matar. Gracias a Dios que no me enfermé", declaró Ünverdi.

Ahora su esposa y sus hijos temen por lo que pueda hacer Cimen. La familia está encerrada en su casa, luego que el sujeto dijera que cuando viera a su ex jefe le iba a disparar.

"Preferiría que me matara a que me infecte con el virus. Mis padres tienen enfermedades crónicas y con Covid-19 podría haber contagiado a mi familia. Al menos si me dispara en la cabeza sólo moriría yo. No hay necesidad de ser tan malvado", señaló Ünverdi, de acuerdo con The Sun.