Adriana Muñoz y veto a proyecto de indultos: El Presidente amordaza el debate

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), sostuvo que el Presidente Sebastián Piñera intenta amordazar el debate legislativo, luego de que anunciara un veto al proyecto de ley que busca indultar a los detenidos durante el estallido social.

"Cundo el Presidente de la República anuncia un veto, lo que hace es amordazar este debate, ahogar el intercambio de ideas, lo que está absolutamente reñido y alejado de un sistema democrático", manifestó Muñoz.

"Lo que el Gobierno busca hacer es seguir negando una realidad -aseguró- hacer como que no existen presos de la revuelta social".

La Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, responde al anuncio de un veto al proyecto sobre indultos a los presos por delitos vinculados a las protestas sociales.@cooperativa pic.twitter.com/6gy50zHL0r — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) December 15, 2020

En tanto, el senador e impulsor del proyecto Juan Ignacio Latorre (RD) calificó como "insólito" el anuncio del veto presidencial.

"Es insólito que amenace con un veto cuando recién el proyecto de ley se presentó la semana pasada y va a comenzar a tramitarse en la Comisión de Derechos Humanos que presido a partir de la próxima semana", declaró Latorre.

"El lunes vamos a citar para iniciar la discusión en general del proyecto de ley, con audiencias y de personas a favor y en contra", afirmó el senador, agregando que el proceso se llevará a cabo "con ecuanimidad como suelo tratar los proyectos de ley en las comisiones y como cualquier proyecto de ley".

"Esta es una iniciativa del Parlamento, es una iniciativa del Senado, la actual Constitución le da esa atribución a los senadores a presentar vía ley, vía proyectos de ley, indulto general", agregó.

Leonardo Soto (PS) cuestionó el veto anunciado por el Ejecutivo, asegurando que no corresponde, sobre todo por el hecho de que la idea ni siquiera ha sido revisado por las comisiones.

"A mí me parece que no hay temas vedados en el Congreso, yo creo que el Parlamento está hecho para parlamentar y todas las ideas tendrán que aquí dialogar, debatirse, ver los detalles, ver lo que significan en particular. Y creo que no le corresponde al Presidente de la República establecer vetos cuando ni siquiera estos proyectos han sido dado cuenta en la Comisión".

"JUSTICIA CON LAS VÍCTIMAS"

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, llamó a rechazar el proyecto "por justicia con las víctimas".

"Creo que por razones jurídicas, por razones de democracia y por justicia con las víctimas, este proyecto no debe avanzar y por eso el Gobierno ha sido tan tajante en decir que consideramos que es un mal proyecto y el Presidente así lo dijo y señaló que iba a utilizar sus facultades constitucionales en caso de que el proyecto avanzara", declaró la autoridad de Gobierno.

El diputado Miguel Mellado (RN) cuestionó la iniciativa asegurando que llama a la "impunidad".

"Me parece muy mal el proyecto de los senadores, porque toma como un todo cosas que son específicas. Si vamos a juzgar hechos de personas, como lo dicen los fiscales, como lo dicen los jueces, pero no podemos tener un indulto general y barrer con la impunidad que produce ese hecho", sostuvo el parlamentario.