Adulto mayor que murió atropellado dio positivo a Covid-19

Un hombre de 82 años que falleció tras ser atropellado en la Caleta de Michilla, en Antofagasta, dio positivo a Covid-19, informó el Servicio Médico Local (SML).

Floridor Delgado fue atropellado por un automóvil el pasado martes cuando murió por un politraumatismo complejo, en tanto, el responsable se dio a la fuga.

El director del SML de Antofagasta, Mario Mejías, confirmó a Cooperativa Regiones que "cuando se realiza el ingreso se toma un hisopado nasofaringeo, se deriva al laboratorio del Centro Oncológico Norte (CON), se guarda en cámara hasta conocer el resultado, que para este caso fue positivo".

A raíz de este resultado se activó el protocolo contactando a sus cercanos y los equipos de emergencia que acudieron en su auxilio, quedando en cuarentena preventiva los Carabineros de la Tenencia de Mejillones y el equipo investigador de la Siat Antofagasta.

A través de un comunicado, la II Zona de Carabineros señaló haber adoptado todas las medidas preventivas con los funcionarios y las unidades respectivas a las que pertenecen.

La Seremi de Salud de Antofagasta, Rossana Díaz, se refirió al hecho confirmando que Floridor Delgado es el primer contagio de Covid-19 de la Caleta Michilla.

Díaz agregó que todas las instituciones tienen protocolos de acción resaltando que "no puedes llegar y acercarte a una persona que esté sangrando, enferma o muerta. Hay protocolos en todas las instituciones y la gente los conoce, yo creo que no hay nadie que no sepa los riesgos que corre de infectarse".