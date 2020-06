Alcalde de Lo Prado pide aprovechar "actitud más dialogante" del Gobierno

El alcalde de la comuna de Lo Prado, Maximiliano Ríos (PPD), aseguró que la nueva posición "más dialogante" del Gobierno, a raíz del cambio en la cartera de Salud, es la instancia para avanzar en la complicada situación sanitaria que vive el país producto de la Covid-19.

"Yo creo que ahora que hay un cambio de tono, a propósito del cambio del ministro de Salud, y de una actitud un poco más dialogante, bueno, aprovechemos eso, comencemos a generar diálogos y acuerdos para -finalmente- empujar esto que nos tiene a todos muy complicados", dijo Ríos en conversación con El Diario de Cooperativa.

Al ser consultado por la ley que penaliza a quienes no cumplan con las normas sanitarias impuestas, la autoridad comunal manifestó que no ve con buenos ojos la medida, debido a que la mayoría de los que las infringen son personas que no tienen qué comer.

"Los que incumplen la cuarentena es porque no tienen qué comer... pero, por otra parte, hay una parte muy ínfima que son los irresponsables de siempre. Yo no sé si con una ley que restrinja la movilidad y aumente las penas, vamos a poder superar esto que nos está ocurriendo, yo lo veo bien difícil", opinó.

Por otra parte, Ríos manifestó su crítica al accionar del Gobierno durante la pandemia, indicando que su actuar ha sido tardío, debido a la demora en las medidas como el paquete económico y la entrega de cajas de alimentos.

"Todos como buenos chilenos queremos sacarlo adelante, pero el Gobierno ha llegado tarde una y otra vez. Han pasado más de 100 días, el paquete económico ha sido insuficiente hasta ahora, más allá de que se haya aumentado de 65 a 100.000 pesos. Nos hemos demorado cerca de 25 a 30 días repartir las cajas de mercadería... a todos los chilenos nos gustaría dar vuelta la página y empezar de cero", expresó.