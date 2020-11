Alcalde de Puerto Montt: "La gente no da más con la cuarentena"

El alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes (PS), fustigó la cuarentena que vive su comuna producto de alto índice contagios que vive la región.

En conversación con Cooperativa, la autoridad comunal sostuvo: "Estamos resistiendo con esta cuarentena inútil. Hemos conversado con el ministro y me señaló que hasta el Presidente estaba de acuerdo con que el jueves pasado pudiésemos pasar a fase, debido a que los números iban mejorando".

"Si hoy no hay un cambio significa que hay porfía del Gobierno, porque están viendo que no les resulta -afirmó Paredes- Puedo asegurar y garantizar que las autoridades regionales están entregando informes para pasar a fase 2".

Frente a la crisis social y política que vive el país, el alcalde afirmó que "se van viendo las miserias de nuestro país, los dos Chile (...) Aquí ya prácticamente no existe clase media, la gente que era clase media pasó a engrosar las filas de los más vulnerables".

Con respecto a los altos índices de contagio que existen en la Región de Los Lagos, Paredes declaró que la "fiscalización no ha dado resultado, pensamos que ya se fue de las manos y, además, la gente tiene que optar y salir (para poder) comer, y frente a eso mucho no podemos hacer (...) la gente no da para más".