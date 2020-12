El alcalde de La Granja y miembro de la Mesa Social Covid, Felipe Delpín (DC), mostró su preocupación por el aumento de casos en la Región Metropolitana, aunque aseguró que no cerrará las ferias navideñas.

"Teníamos hartas expectativas de pasar a la Fase 3 (...) Pero a nivel de la Región Metropolitana yo veía que los casos iban aumentando en distintas comunas. Que quede toda la región en la Fase 2 es preocupante", señaló el alcalde.

"No se nos consultó (la decisión), en ningún momento se tocó, ni siquiera tangensialmente, este tema... No se dijo nada", argumentpo Delpin, agregando que "yo no voy a sacar las ferias (navideñas), la gente ya pagó sus patentes, muchos vecinos invirtieron en algún negocio (...) Son miles de personas las que están trabajando en las ferias navideñas".

"Las ferias van a funcionar con autorización municipal o sin la autorización municipal. Que sea el Estado quien tome las decisiones y que dé los lineamientos", fustigó la autoridad comunal.