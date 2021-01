América supera el millón de muertes por Covid-19 y Cruz Roja lamenta "colosal" cifra

El continente americano superó este lunes la barrera del millón de muertes por Covid-19, al registrar 7.700 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El total de muertos globales en la pandemia se eleva a 2,1 millones, el 80% de ellos concentrados en América y Europa, continente que ayer domingo superó la barrera de los 700.000 fallecidos.

Por países, Estados Unidos sigue siendo el más afectado con 24 millones de contagios y 414.000 muertes, seguido de la India (10 millones de casos y 153.000 muertes) y Brasil, con 8,8 millones de positivos y 216.000 decesos.

Los casos en el planeta ascienden a 97,8 millones, de los que 43 millones fueron notificados en el continente americano y 32 millones en Europa, siempre según las estadísticas de la OMS.

"PÉRDIDA COLOSAL"

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) lamentó este lunes la "pérdida colosal" de un millón de personas en América a causa del Covid-19 y advirtió que el continente "soporta la peor parte" de la pandemia.

"Estamos sufriendo una pérdida colectiva y colosal. Un millón es un número incomprensible; es el equivalente a perder la mitad de la población de La Habana o Quito. Cada número es una pérdida individual, una tragedia familiar, una comunidad rota. Lamentamos juntos esta pérdida y juntos debemos seguir luchando contra esta pandemia", dijo la directora regional para las Américas, Martha Keays.

Con "casi la mitad de los fallecimientos" por Covid-19 en el mundo, América "continúa soportando la peor parte de esta crisis monumental en muchos frentes. Las personas han perdido a sus seres queridos, trabajos, hogares y muchos están experimentando una falta de acceso a la atención médica, la alimentación o la educación", expresó Keays.

"Estos son algunos de los días más difíciles que hemos enfrentado, pero no estamos solos. Los voluntarios de la Cruz Roja continúan trabajando las 24 horas del día, junto con sus gobiernos y otras agencias para servir a sus comunidades", recordó Keays.

Y, aunque, "las vacunas ofrecen un rayo de esperanza", esta "no se comparte por igual", añadió la IFRC.

Una vacuna "equitativa es crucial, para que los países que no puedan participar en la carrera de licitación de una vacuna no se queden atrás. También debemos asegurarnos de que todas las personas, independientemente de su estado, no queden fuera de la lista para recibir una vacuna", explicó la federación en un comunicado.