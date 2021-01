Asesora OMS: "Todo indica que hay que retroceder a una cuarentena"

La ex subsecretaria de Salud Pública Jeanette Vega, hoy asesora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó en que, en el momento actual de la epidemia en Chile, "todos los criterios indican que hay que retroceder hacia una cuarentena".

"El tema de fondo es que no sacamos nada con cuarentenar unas comunas y otras no, porque la movilidad es entre comunas", reafirmó en El Diario de Cooperativa, por lo que sugiere que "si se va a tomar esa medida, debe tomarse, por lo menos, en el Gran Santiago completo, o idealmente en la Región Metropolitana en su totalidad".

En ese sentido, apuntó que "la trazabilidad ha sido uno de los puntos más débiles de toda la estrategia" del Gobierno, añadiendo que el otro aspecto que a su juicio es "persistentemente débil" es la comunicación de riesgo.

Para ejemplificar lo anterior, la ex autoridad señaló que "hoy día el ministro nos dirá si volvemos o no a cuarentena, y al mismo tiempo, vamos a tener al Presidente en estos días empezando la campaña de vacunación de adultos mayores".

"Si soy un ciudadano normal, leo que la situación se está poniendo compleja, pero no importa, porque la vacuna está por llegar, y la vacuna no está por llegar, ni va a estar por llegar, y no vamos a alcanzar inmunidad de rebaño durante este año, porque las vacunas que hay disponibles no tienen el nivel de inmunidad para generarla", enfatizó Vega.

Pero la ex subsecretaria también llamó a la población a colaborar en disminuir la diseminación del virus, sobre todo al viajar por vacaciones con el permiso habilitado por el Gobierno, pues "la única manera de salir de este virus es hacer algunos sacrificios importantes".

"Uno de ellos puede ser que este año podemos vacacionar, pero no ir a una playa en la que estemos absolutamente pegados unos a otros (...) Uno sí puede estar al aire libre, con distancia social y lavado de manos frecuente, y con eso tiene una probabilidad bajísima de infectarse", propuso.