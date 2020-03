Astronautas entregan sus consejos para soportar este tiempo en cuarentena

Los astronautas Scott Kelly, Chris Hadfield y Anne McClain entregaron una serie de consejos para enfrentar este tiempo de cuarentena debido a la propagación, en varios países del mundo, del coronavirus Covid-19.

Kelly, quien escribió una carta al director de The New York Times, publicada el pasado 21 de marzo, recomienda "mantener un plan" lo que, a su juicio, ayudará a "adaptarse a un entorno laboral y de vida familiar diferente".

Además, basándose en su experiencia en el espacio, aconseja tomarse "tiempo para actividades divertidas" como reunirse en familia a ver una película e "incluir en su agenda una hora de acostarse constante", lo que beneficia a la salud.

Otras de las recomendaciones de Kelly son "pasar tiempo en la naturaleza", lo que "es beneficioso para nuestra salud mental y física. (...) Moverse una vez al día debería ser parte de su programa de cuarentena", por lo que aconseja mantener una rutina de ejercicios al interior del hogar o realizar una caminata de no más de cinco minutos.

El profesional estadounidense también sugiere aventurarse en proyectos como "practicar un instrumento musical, probar una manualidad o hacer algo de arte. Los astronautas se dan tiempo para todo esto mientras están en el espacio".

Kelly también recomienda escribir un diario, el que en su caso fue publicado como un libro, en que "intenta describir lo que estás experimentando a través de tus cinco sentidos o escribe sobre recuerdos. (...) Escribir sobre tus días te ayudará a poner tus experiencias en perspectiva y te permitirá mirar más adelante sobre lo que ha significado este momento único en la historia".

Conectarse y escuchar a los que más saben

Para Scott Kelly "vale la pena hacer tiempo para conectarse con alguien todos los días", ya sean familiares o amigos y también es beneficioso "buscar el conocimiento de quienes más saben y escucharlos. (...) Tenemos que buscar fuentes de datos confiables, como la Organización Mundial de la Salud".

El astronauta finaliza su carta afirmando que "podemos prevalecer sobre este desafío si todos hacemos nuestra parte y trabajamos juntos como un equipo".

Comenzar un nuevo proyecto o estudiar algo nuevo

En tanto, el ex astronauta canadiense Chris Hadfield, quien subió un video a su canal de Youtube el pasado fin de semana, comienza sus recomendaciones afirmando que "si alguien sabe cómo no volverse loco mientras pasa mucho tiempo solo, es un astronauta".

Este profesional del espacio recomienda, para comprender este tiempo de cuarentena, acudir "a una fuente creíble" para descubrir "cuál es realmente el riesgo que se enfrenta en este momento".

El principal consejo de Hadfield, en sintonía con lo planteado por Kelly, es que "comiencen un nuevo proyecto o estudien algo nuevo, como tocar la guitarra o aprender otro idioma".

"Cuídate, cuida a tu familia y amigos", es la recomendación final de Hadfield, ex comandante de la Estación Espacial Internacional y el primer ciudadano canadiense en realizar una caminata espacial.

La visión de Anne

La astronauta Anne McClain es teniente coronel del ejército, piloto de pruebas de helicópteros, ex jugadora rugby y ha participado de las expediciones Soyuz MS-11 y la Estación Espacial Internacional. Toda una experta en soportar situaciones límite.

En su cuenta de Twitter, entregó consejos para la buena convivencia y el trabajo en equipo por el largo tiempo que estaremos encerrados.

1° La comunicación: "Comparte información y sentimientos libremente. Habla sobre tus intenciones antes de tomar medidas. Usa la terminología adecuada. Discute cuándo tus acciones u otras no fueron como se esperaba. Informa después del éxito o conflicto. Escucha y repite los mensajes y admite cuando te equivocas".

2° El liderazgo: "Ajusta tu estilo a tu entorno. Asigna tareas y establece objetivos. Predicar con el ejemplo. Dar dirección, información, comentarios, entrenamiento y aliento. Asegúrese de que sus compañeros de equipo tengan recursos. Hablen cuando algo no está bien".

3° El autocuidado: "Evalúa de manera realista tus propias fortalezas y debilidades, y su influencia en el grupo. Aprende de los errores, identifica las tendencias personales y su influencia en su éxito o fracaso. Sé abierto sobre tus debilidades y sentimientos. Toma medidas para mitigar su propio estrés o negatividad. Equilibra trabajo, descanso y tiempo personal".

4° Cuidado del equipo: "Demuestra paciencia y respeto. Anima a los otros. Monitorea en busca de signos de estrés o fatiga. Fomenta la participación en actividades de equipo. Desarrolla relaciones positivas y sé voluntario para las tareas desagradables".

5° Vida grupal: "Coopera en lugar de competir. Cultiva activamente la cultura grupal, respeta roles, responsabilidades y carga de trabajo. Asume la responsabilidad; alaba libremente. Mantén la calma en el conflicto".

Su hilo:

1/ One thing astronauts have to be good at: living in confined

spaces for long periods of time. Find yourself in a similar scenario? Here are

some pro tips...a thread.