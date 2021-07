Autoridad del Biobío busca a 42 personas que viajaron en bus con contacto estrecho de variante Delta

La autoridad sanitaria del Biobío busca dar con el paradero de 42 personas que viajaron el 8 de julio en un bus desde Santiago hacia Concepción con un contacto estrecho de un caso de la variante Delta de Covid-19, para realizar el seguimiento epidemiológico correspondiente.

Este pasajero llegó a Santiago el 1 de julio desde Estados Unidos, en un avión en el que se confirmó uno de los casos.

El seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, aseguró que tomaron la precaución de aislar a todos los pasajeros del bus y que este caso "viene con un PCR positivo desde Santiago, que nosotros al hacerle el test de antígeno salió negativo junto a su esposo. Pero todavía seguimos investigando ese pcr que salió positivo de Santiago".

Además la autoridad señaló que esta persona se encuentra aislada en una residencia sanitaria y que ya se encontraba en la región cuando les dieron aviso de que iba con un PCR positivo.

Por su parte, la jefa regional de Salud Pública, Cecilia Soto, indicó que esperan que al final de la jornada tengan la claridad de cuántas personas son de la región y cuántas pudieron bajar del bus antes de llegar.

"En el minuto esta persona que viajó salió positiva y no se pudo secuenciar ya que no todas las muestras cumplen con los criterios técnicos, por lo cual independiente que no fuese lo estamos asumiendo como una variante delta", sentenció.