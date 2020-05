La ex Presidenta Michelle Bachelet -hoy alta comisionada de la ONU para los derechos humanos- tomó contacto con nuestro este miércoles para participar en un conversatorio sobre salud pública organizado por la Universidad de Chile.

"Respuestas de los Estados a la pandemia Covid-19, ¿qué hace la diferencia y cómo se protegen los derechos humanos?", se denomina el foro, al que se sumó la ex Mandataria por videoconferencia, mediante la plataforma Zoom.

En su intervención, Bachelet ha enfatizado la importancia del acceso transparente a la información y la necesidad de combatir, al mismo tiempo, "la desinformación y el miedo".

Alta Comisionada @mbachelet : "La pandemia sigue siendo un desafío para nuestros gobiernos y sociedades, que no ha sido fácil para nadie, que probablemente modele nuestra forma de vivir por años" https://t.co/G9pCP72kSO

Dra. @mbachelet : "Aún no terminamos de dimensionar los efectos de esta pandemia, y lo peor es que aún no existen mayores certezas para orientar las acciones de nuestras sociedades, cómo evoluciona el virus, o incluso la posibilidad de inmunidad ante el virus". https://t.co/G9pCP72kSO

Dra. @mbachelet: "El virus no discrimina, pero los efectos si lo hacen, considerando que mucha gente no tiene posibilidad de acceder a derechos básicos claves para su bienestar. Un ejemplo clave en Chile es ver que 1 millón de personas no tiene acceso adecuado a agua potable" https://t.co/G9pCP72kSO