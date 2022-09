Biden dio por terminada la pandemia del Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que ya "se acabó" la pandemia del Covid-19, aunque asegura que su Gobierno sigue trabajando contra los problemas generados por el coronavirus.

"Se acabó la pandemia. Todavía tenemos un problema con el Covid y estamos trabajando mucho en ello. Pero la pandemia ha terminado", dijo el mandatario en una entrevista con el programa "60 Minutes" de la cadena CBS, emitida este domingo.

En la entrevista, grabada en el salón del automóvil de Detroit, que el mandatario visitó el pasado miércoles, Biden puso como ejemplo que en ese evento "nadie" llevaba mascarilla y todos los asistentes parecían estar en "muy buena forma".

